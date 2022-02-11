鞑靼斯坦总统向托卡耶夫颁发“友谊”勋章

哈通社/喀山/2月11日 —— 据总统府新闻局消息，正在对俄罗斯联邦进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日到访喀山，并同鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行双边会晤。会谈开始前，托卡耶夫总统向贵宾册签名留纪念。

会谈中，双方就进一步扩大哈萨克斯坦与鞑靼斯坦之间的经贸、投资和人文领域进行了深入讨论。

哈萨克斯坦总统感谢明尼哈诺夫邀请其访问拥有千年历史和丰富文化遗产的鞑靼斯坦。

“非常高兴以哈萨克斯坦总统的身份到访这里。我们在多次在哈萨克斯坦举行了会晤，并就进一步加深双边合作问题进行了讨论。当前，双方正在落实一系列重要项目。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统就在莫斯科同俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行的双边合作成果进行了介绍。他强调，鞑靼斯坦在加强哈俄双边关系中发挥重要作用。

托卡耶夫总统还表示，推动双边人文合作关系具有重要意义。

“实际上，双边合作关系历史悠久，并有着共同的历史根源。我支持您在加强人文领域合作发展的建议。”他说。

鞑靼斯坦总统感谢哈萨克斯坦总统接受邀请，对喀山进行访问，并强调了发展对哈合作的战略重要性。

“这对我们来说是巨大的荣誉。我们高度评价哈萨克斯坦和俄罗斯之间的友好合作框架下与贵国加强合作的机遇。哈萨克斯坦对鞑靼斯坦来说是战略合作伙伴。我们与哈萨克斯坦各地区签署了一系列协议。其中，在贵国有效工作的鞑靼斯坦企业可以证明这一点。” 明尼哈诺夫说。

最后，明尼哈诺夫向托卡耶夫总统颁发了“友谊”勋章，表彰其为哈萨克斯坦和鞑靼斯坦之间的合作关系发展，以及加强双边友谊和相互理解做出的巨大贡献。

【编译：小穆】