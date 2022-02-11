政府总理斯马伊洛夫会见乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫

哈通社/塔什干/2月11日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日对乌兹别克斯坦进行工作访问框架下同该国总统沙夫卡特·米尔季约耶夫举行了会晤。

双方在会谈中指出，哈乌双边关系是建立在相互信任和理解基础上的战略伙伴与同盟关系的充分体现。

“您去年12月对哈萨克斯坦进行的国事访问为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的广泛合作发展带来的巨大动力。两国政府正在为实际落实您和哈萨克斯坦总统托卡耶夫达成的共识开展了积极的工作。我们注重关注通过两国同盟关系建立强大和稳定的经济平台。”斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦总理强调，双边合作关系发展处于较高水平。

乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的主要贸易伙伴。2021年，双边贸易额增长33%，达43亿美元。根据计划，该数据近年预计将达50亿美元，而中期前景预计将达100亿美元。目前，两国共有3000多家合资企业。

哈萨克斯坦总理指出了双方在机械制造、轻工业和制造业等其他领域合作潜力。据他介绍，双方目前在汽车制造、农业机械生产和纺织业落实着5个联合项目。与此同时，两国计划在建筑工业和机械制造领域落实总价值达3.65亿美元的7个联合项目。

据了解，两国已启动了经贸合作问题总统特使机制。目前，双方在边境地区正在开展建设“中亚”国际产业合作中心。

【编译：小穆】