托卡耶夫总统主持召开国家安全会议简会

哈通社/努尔苏丹/2月12日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统12日在总统府主持召开国家安全会议简会，讨论有关国家安全方面的相关议题。

作为安全会议主席，托卡耶夫总统在会上强调指出，保障公民的宪法权利是重中之重。

总检察长黑扎特·努尔达吾列托夫在会上针对一月事件相关的调查情况进行了汇报。

据其介绍，目前已启动调查程序的刑事案件共有3024起。

同时，由特别检察官领导的跨部门联合调查组，正在针对177起涉及骚乱行为和恐怖活动的案件进行调查。

根据检察官办公室的报告，目前有779人被拘留，其中包括了属于有组织犯罪集团的24名成员。有113名被捕人员在过去曾因涉及谋杀、盗窃、抢劫等罪行而被判刑。

在完成了对被拘留人员的身份核实工作后，有109名被拘留人员因健康问题或其他原因，获得了保释。

此外，还有103人因涉案证据不足被释放。

每一份涉及被拘留人员遭受酷刑对待的报告，都得到了详细的调查。检方与律师、人权捍卫者和人权问题专员保持着密切的联系，并确保上述人员能够不受阻碍的进入审前拘留所、临时拘留设施以及其他特殊场所，核实相关人员被拘留的案由。

截至目前，检方共收到了被捕人员提交的305份投诉。其中，有62份有关侵犯合法权利的申诉得到了证实。已就实施酷刑和滥用职权的行为启动了170起刑事调查。

总检察长表示，所有案件都会得到详细的调查，只有在得到明确的可以证实的证据时，才会对相关涉案人员施以法律规定的惩罚。

会上，国家安全委员会主席、内务部、国防部和副总理兼外交部长等进行了汇报。

根据会议讨论结果，总统指示各部门认真开展工作，针对一月事件开展详细和真实的调查，保障所有涉案人员的基本公民权利，确保公众对案情调查的知情权。

【编译：木合塔尔·木拉提】