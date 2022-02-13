托卡耶夫总统出席祈祷仪式 为一月事件死难者表达哀思

哈通社/努尔苏丹/2月13日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫13日前往位于首都中心的哈兹莱特苏丹大清真寺，出席了旨在悼念一月事件死难者的祈祷仪式。

在祈祷仪式结束后，托卡耶夫总统发表了讲话。他表示，年初的悲剧使全国人民都经历了一段艰难的时光。

«我们国家的完整性、公民的安全、国家的未来受到了威胁。我们及时的对恐怖分子作出了反击，挫败了它们企图。不幸的是，我们的一些公民在动乱中失去了生命。这是一场真正的悲剧。目前，相关机构正在依法开展调查工作。对我而言，保障人权问题是十分重要的。整个国家都在为这一悲剧感到悲痛。»哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，自一月事件至今已经过了40天的时间，按照哈萨克习俗，他今天特意前来清真寺，出席为悼念一月事件的死难者们而举行的祭礼祈祷仪式。

托卡耶夫总统再次向遇难者们的家属表示慰问，并强调他已经做出了指示，相关部门将对受害者家庭提供物质帮助。他还指出，新成立的《为了哈萨克斯坦人民》基金也将积极参与这方面的工作。

他强调，绝不会再允许任何破坏人民和平安宁生活的行为发生。

«我们将全力保卫人民和平安宁的生活。这不仅是政府的责任，也是全体公民的集体责任。愿这样的悲剧再不发生！»他说。

在讲话的最后，托卡耶夫呼吁国民为了下一代的美好生活，共同建设繁荣和谐的新哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】