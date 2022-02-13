突厥国家组织元老理事会在伊斯坦布尔举行会议

哈通社/伊斯坦布尔/2月13日 – 突厥国家组织元老理事会在土耳其首都伊斯坦布尔举行了为期三天的会议，伊克拉姆·阿德尔别科夫代表夫哈萨克斯坦出席。

据外交部消息，此次会议是根据突厥国家组外交部长理事会于2021年11月11日通过的元老理事会新规则首次举行。

会上，伊克拉姆·阿德尔别科夫代表哈萨克斯坦，向2022年年初一月事件期间，突厥国家组织元老理事会及突厥兄弟国家对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫旨在恢复国家稳定和打击恐怖主义犯罪行为而采取的措施所提供的支持表示了感谢。

伊克拉姆·阿德尔别科夫强调了在突厥议会第八届峰会上通过的《突厥世界愿景-2040》概念性文件和将组织名称变更为突厥国家组织的重要性。他还指出，土库曼斯坦成为突厥国家组织观察员国，对加深突厥国家合作具有重要意义。

伊克拉姆·阿德尔别科夫还呼吁各方支持托卡耶夫总统关于将正在组建的突厥投资基金总统设置在阿斯塔纳国际金融中心的倡议。他表示，阿斯塔纳国际金融中心能够成为结合最佳实践、独特技术专长、基础设施和国际金融机构运营经验的新金融生态系统的真正基础。

伊克拉姆·阿德尔别科夫还向元老理事会成员们介绍了哈萨克斯坦的另一项将为贸易和投资创造有利条件，简化海关和过境手续、金融和银行业务，以实现货物、资本、服务和技术的自由流动的重要措施——位于突厥斯坦市的图兰经济贸易区进行了介绍，并号召各方积极参与相关工作。

在此次元老理事会会议上，与会各方就突厥国家组织外长理事会和国家元首理事会有关完善突厥国家组织工作的其他建议进行了讨论，并通过了相关的决议文件。

会后，元老理事会成员还与土耳其总统埃尔多安举行了会晤。

突厥国家组织元老理事会下一次会议将于2022年7月在吉尔吉斯举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】