欧盟成员国将进一步加强与哈萨克斯坦的全面合作

哈通社/努尔苏丹/2月15日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德14日会见欧盟成员国驻哈萨克斯坦大使。

据外交部新闻消息，会议的主要议题是加强投资、贸易、经济、政治和文化人道主义合作，今年1月事件后哈萨克斯坦的现状，以及进一步双边和多边合作的优先事项。

在这方面，外交部长介绍了哈萨克斯坦在一月事件背景下创建新哈萨克斯坦的主要途径，并重申了对进一步民主转型的承诺。

“我们在信任、相互尊重和共同优先事项的基础上与欧盟建立了牢固的关系。哈萨克斯坦与欧盟的关系在可靠地全球和地区安全伙伴关系，以及贸易和政治联系框架下得到了进一步加强。 ” 他说。

会议框架下，哈萨克斯坦国家经济部第一副部长蒂姆尔·扎克斯勒阔夫向欧洲外交官们介绍了哈萨克斯坦2021年经济发展的主要成果，以及政府在1月份事件背景下确定的主要任务。

欧盟驻哈萨克斯坦代表团团长凯斯塔斯·扬考斯卡斯大使表示，哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区非常重要的合作伙伴，欧盟打算大力支持哈萨克斯坦的进一步发展，特别是在政治改革和民主化方面。

与会者表示，支持哈萨克斯坦的社会经济和政治改革计划，并指出欧盟有意继续与哈萨克斯坦就法治和民主化进行建设性对话，以加强合作关系。

总体而言，此次会议为广泛讨论双边和多边合作问题、进一步深化政治对话、就扩大贸易、经济和投资合作交换意见提供了机会。

【编译：阿依波塔】