哈吉俄关税问题三方会议在阿拉木图举行

哈通社/努尔苏丹/2月16日 – 哈萨克斯坦、吉尔吉斯和俄罗斯关税和税务工作三方会议2月15日在阿拉木图市举行。

此次会议由哈萨克斯坦方面组织召开，旨在确保有效协调三个国家的税收和海关服务的问题。

会议由哈萨克斯坦副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫主持。

吉尔吉斯代表团由内阁第一副主席阿热兹别克·科若舍夫带队，俄罗斯代表团领队为财政部副部长、国务秘书阿列克谢·萨扎诺夫。

在此次三方会议框架内，举行了专家级缔约方会议和包括三国代表团团长出席的扩大会议。

苏力坦诺夫在会上讲话时指出，欧亚经济联盟市场内近期呈现出«灰色»进口产产品交易量增加的趋势，引起了成员国各方的高度关注。

他指出，«灰色»进口的增加，将会导致包括影响税收以及令不安全的假冒伪劣产品流入欧亚经济联盟市场的情况发生，并进一步对市场的发展产生负面影响，对部分敏感经济部门造成危害。

会议期间，就哈俄两国在财政部层面有效执行去年达成的协议问题进行了讨论。

会议讨论了哈萨克斯坦、吉尔吉斯和俄罗斯之间相互交流信息的问题，并指出这将有助于三国开展针对影子经济的打击措施。

会议的另一个重要议题，是在相互交易的产品随附文件中对产品价值的正确体现问题。各方均认为这一问题十分重要，并承诺将就此开展深入合作。

与会三方就开展由哈吉俄三国财政和执法机构共同参与的合作行动达成了一致。

会后，各方表示，通过落实所达成的协议，将为加强海关和税收领域的合作提供积极的推动力，对两国整体经济产生积极影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】