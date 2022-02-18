政府总理与总统顾问和阿联酋驻哈大使举行双边会谈

哈通社/努尔苏丹/2月18日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂和阿拉伯联合酋长国驻哈萨克斯坦大使穆罕默德·阿勒-阿里基举行双边会谈。

据总理府新闻消息，总理与苏马·查克拉巴蒂讨论了哈萨克斯坦政府 2022 年的行动计划，指出拟议的改革是哈萨克斯坦新经济政策的基础。

制定的措施将在路线图的三个主要方向上实施——改进经济改革战略和计划，公共管理、传播和品牌。 他们还谈到制定至 2025 年的地域发展计划，其中包括地域和空间发展的三项原则。

总理表示，将推出区域发展计划，以增加国家支持措施对商业实体的覆盖率。 政府将建立有效机制为制造业出口导向和进口替代项目提供融资。

与阿拉伯联合酋长国驻哈大使举行的会谈期间，双方就双边协议的实施和招商引资问题进行了讨论。

2021年，两国贸易额达7.09亿美元。 相比之下，2020年的相互贸易额为4.744亿美元。

“我们打算通过增加对哈萨克斯坦经济的投资来进一步加强与阿联酋的合作。 阿斯塔纳国际金融中心与包括阿布扎比全球市场在内的阿联酋主要金融机构之间的积极合作尤其重要。 ” 他说。

最后，双方就即将开展的工作交换了意见，并强调了落实议程问题的重要性。

【编译：阿依波塔】