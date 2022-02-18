春之月哈萨克斯坦人将拥有近两周的休假日

哈通社/努尔苏丹/2月18日 – 在2022年的3月份，也就是传统的纳乌鲁兹——春之月，哈萨克斯坦人将能够拥有总计12天的休假日。

在3月份，哈萨克斯坦将迎来两个法定节日：国际妇女节和纳乌鲁兹节（哈萨克传统春节）。

在国际妇女节期间，哈萨克斯坦全民将可以休假三天，假期时间为3月6、7、8日。由于今年的3月8日是周二，因此3月5日周六将作为工作日，而将3月7日周一调休为休假日。

今年的纳乌鲁兹节为3月21~23日。由于3月19和20日正好是周六周日，因此本月哈国人民将能够拥有一个持续五天的假期，即3月19~23日，24日开始上班。

再加上3月12、13日和26、27日的周末，哈萨克斯坦将在3月份的31天当中，拥有总计12天的休假日。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府此前已经通过了一项调休决定，规定将2022年3月5日的周六假期调整至3月7日，将2022年8月27日的周六假期调整至8月29日。

根据《哈萨克斯坦共和国节日法》，国家节日与休假日重合时，休假日将被顺延至节日结束后的第一个工作日。

值得一提的是，哈萨克语中，三月份被称之为纳乌鲁兹月，即春之月。纳乌鲁兹节是哈萨克人每年最为期待的节日之一。它是哈萨克的新年，恰逢春分（3月22日前后）。在哈萨克语中，«纳乌鲁兹»意为辞旧迎新。​纳乌鲁兹节在2001年正式成为哈萨克斯坦国家法定节日。2010年开始，3月21、22、23日作为公共休假日，全国公民可休息3天，庆祝节日、走访亲友。

【编译：木合塔尔·木拉提】