托卡耶夫总统接受多国新任驻哈大使国书

哈通社/努尔苏丹/2月21日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日接受7个国家驻哈萨克斯坦新任大使国书。

递交国书的新任驻哈大使包括：蒙古国大使多尔吉·巴亚尔呼、希腊大使埃夫塔利亚·卡基奥普卢、印度尼西亚大使穆罕默德·法吉鲁尔·拉赫曼、摩洛哥大使穆罕默德·拉希德·马尼努、加拿大大使艾伦·威尔弗雷德·汉姆森、以色列大使埃德温·贾博·格鲁兹曼和匈牙利大使奥托·伊万·罗纳。

仪式框架下，总统祝贺各国新任大使履新，并表示哈萨克斯坦总统办公厅和政府将为各国大使的工作提供全力支持和协助。

托卡耶夫总统指出，2022年是具有里程碑意义的一年，即哈萨克斯坦与各国建交的30周年。

«多年来，我们在各个领域建立了全面的伙伴关系和互利合作，其中包括稳定的政治对话、深入的经济一体化和积极的人道主义关系。 最重要的是，我们的关系建立在持久的友谊、共同的价值观和相互支持的基础上。»总统说。

总统指出，今年年初遭遇暴恐事件时，外交关系的这些特征充分体现。他表示，哈萨克斯坦人民通过意志和集体智慧遏制了武装恐怖分子的«政变»意图，暴乱分子和相关人员已被绳之以法。

托卡耶夫总统表示，一月事件后，要做的不是报复或分裂。作为国家总统，认为团结哈萨克斯坦公民才是更重要的优先事项，这也是提出新哈萨克斯坦概念的原因。

同时，总统呼吁国际伙伴们在如此关键的时刻与哈萨克斯坦进行强有力的合作。

«本届政府将进行大规模的政治和经济改革，确保投资协议的不可侵犯性，并不断打击腐败。 我呼吁大家在后疫情时期通过丰富的外交和政治经验，将两国关系推向新的高度。 哈萨克斯坦愿与各国进一步加强双边和多边关系。»他说。

总统向蒙古国大使谈到了两国在历史上的密切关系，并指出蒙古国和哈萨克斯坦是东亚最重要的合作伙伴之一。

与希腊大使谈到两国关系时，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦与希腊的合作不断扩大，是哈萨克斯坦在欧盟和地中海地区的重要伙伴。

总统指出，发展与印度尼西亚的密切关系是哈萨克斯坦在东南亚外交政策的重要组成部分。

谈到与摩洛哥的关系时，他指出，发展与摩洛哥的合作是哈萨克斯坦在西非的战略重点之一。

与加拿大大使的会谈中，总统强调，加拿大是哈萨克斯坦在西半球可靠和密切的合作伙伴，两国在贸易、经济、投资、地区和国际安全、法治和人权等领域开展了成功的合作。

哈萨克斯坦总统向以色列大使表示，两国在人文纽带、全面合作、共同价值观和共同利益的基础上始终保持着良好关系。

谈到与匈牙利的关系时，总统对基于强大的历史和文化联系，以及共同的价值观和利益建立的战略伙伴关系给予了高度评价。

最后，总统祝愿各国大使工作顺利，并向各国总统转达了热情问候。

【编译：阿依波塔】