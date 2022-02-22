哈萨克斯坦经贸代表团访问伊朗 签署多项协议

哈通社/努尔苏丹/2月22日 – 哈萨克斯坦商业代表团在伊朗举行成功举办哈国产品推介会。

据总理官网消息，这是哈萨克斯坦与伊朗之间在5个月内举行的第二场经贸交流会议。

哈萨克斯坦商业代表团共有15家企业向伊朗合作方介绍了哈国生产的食品、建筑材料、化工产品、IT技术、轧制金属等领域的产品。

此次访问伊朗的哈国经贸代表团由贸易政策发展中心《QazTrade》（《QazTrade》股份公司）组织。

率团访问伊朗的哈萨克斯坦副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫强调，伊朗是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一，哈方始终高度重视两国双边经贸关系的进一步发展和深化。

据其介绍，哈萨克斯坦方面已经做好了向伊朗增加出口冶金、食品、机械制造、制药、建筑等领域超过1.6亿美元的制成品的准备。

他表示，随着哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线的开通，两国之间的商品出口额增长了5倍，货物中转能力超过了1000万吨。

苏力坦诺夫表示，通过这一线路，伊朗产品将能够进入俄罗斯和中国市场，而哈萨克斯坦也打通了进入波斯湾国家市场的通道。

«通过实行单一的优惠关税政策，将增加哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗航线上的货物流通，对两国过境和运输部门的整体发展产生积极影响。»他说。

在此次经贸会议框架下，哈伊两国经贸领域商业协会的成员之间举行了洽谈会。

此外，在B2B模式下进行的商业会晤期间，两国企业界人士达成了总值1400万美元的商业协议，协议内容涉及向伊朗供应肉制品、面粉、冰激凌、植物油等产品。

与此同时，QazTrade与Trade Promotion Organisation of Iran之间达成了有关将贸易额增加1亿美元的合作备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】