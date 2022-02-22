外长：哈萨克斯坦恪守国际法和《联合国宪章》基本原则

哈通社/努尔苏丹/2月22日--哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德22日表示，哈萨克斯坦恪守国际法原则和《联合国宪章》基本原则。

外交部长说：“至于哈萨克斯坦对顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的紧张局势的立场，正如大家所知，俄罗斯总统签署了承认以上共和国独立的法令。 首先，有必要分析一下俄罗斯为什么会做出这样的决定。要知道，西方和俄罗斯之间没有就安全保障达成协议。俄方已经提出了与美国，以及与北约之间的相关协议的草案，但目前为止尚未达成任何协议。二是«诺曼底模式 « 的参与者未能就如何执行明斯克协议达成共识，这也是原因之一。第三，正在谈论顿涅茨克和卢甘斯克的人道主义危机，目前，难民正从这些共和国流向俄罗斯。 ”

他表示，哈萨克斯坦关于俄罗斯总统承认顿涅茨克和卢甘斯克独立的法令的官方立场正在制定中。

“在接下来的几个小时内，哈萨克斯坦安全会议将召开会议，讨论哈萨克斯坦的官方立场问题。但是，我想明确指出，哈萨克斯坦没有提出关于承认顿涅茨克和卢甘斯克独立的议题。我们恪守国际法原则和《联合国宪章》基本原则。目前紧张局势正在加剧。因此，哈萨克斯坦呼吁国际社会积极通过外交努力解决冲突，并已经在这方面做好了准备。 ” 外长说。

【编译：阿依波塔】