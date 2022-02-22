哈贸易部长会见伊朗第一副总统

哈通社/努尔苏丹/2月22日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫日前在德黑兰会见伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔。

会议就扩大两国经贸合作问题展开讨论。苏勒坦诺夫向伊朗方面介绍了哈萨克斯坦经贸代表团的工作以及哈伊政府间委员会第17次会议成果进行了介绍。

苏勒坦诺夫指出，哈方已与美国国务院就有关与伊朗之间的合作问题进行了磋商，他还表示，希望伊朗和美国目前在维亚纳举行的谈判能够取得成功。

他还指出，两国之间目前的双边贸易额与双方实际能力不符，有必要将其增至30亿美元（2021年的双边贸易额为4.401亿美元）。

同时，双方就银行业合作、物流潜力开发、海陆联合利用等问题进行了铁路。哈方提议德黑兰不局限于贸易，还应加强投资合作和产业合作。

穆赫贝尔则对深化矿业领域合作的提议表示支持，并表示该国多家企业正在实一系列有前景的项目，因此为进一步扩大合作，两国首先须要消除阻碍商业发展的障碍。

在银行业合作方面，穆赫贝尔建议各国以本国货币进行贸易结算。哈伊政府间委员会第17次会议纪要中提到了建立银行合作联合委员会的可能性。

此外，为加强商务往来，两国就恢复两国定期航班达成协议，班次为每月4班。

会议最后，双方重申了两国在深化经贸合作方面的共同利益。

【编译：达娜】