哈通社/努尔苏丹/2月23日 – 由于国民存款额的增加，哈萨克斯坦银行存款余额大幅增长。

根据统计分析网站finprom.kz提供的数据，2021年，哈萨克斯坦二级银行存款余额在一年内增长了20.7%，达到26万亿坚戈。

其中，企业存款余额增长18.5%，达12.6万亿坚戈；非企业存款余额增长22.8%，达13.4万亿坚戈。

全国22家二级银行中有21家存款量都有明显增长，10家大型银行增幅显著。

其中，哈萨克斯坦家庭银行（JSC «Otbasy bank»，原哈萨克斯坦住宅建设储蓄银行）增幅最大，一年内该银行存款量增长了73%，总额达19万亿坚戈。

其次为艾草银行（Jusan Bank），该行存款一年内增幅达到59.7%，总额已达到15万亿坚戈。值得一提的是，去年艾草银行完成了对阿拉木图贸易金融银行（ATF Bank）的收购。

存款增量位于第三位的是主要从事企业存款业务的花旗银行（Citibank Kazakhstan），其存款总额在一年内增长了30.1%，达9004亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】