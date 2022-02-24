参议院批准欧亚经济委员会统一竞争规则监督权相关协议修正案

哈通社/努尔苏丹/2月24日 – 《对<欧亚经济委员会在行使对统一竞争规则的监督权时的保密原则以及披露相关信息的责任>协议进行补充修改》法案的批准案，24日在哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议上获得通过。

在会上负责介绍法案内容的竞争保护和发展署署长赛力克·朱曼哈林表示，欧亚经济委员会作为欧亚经济联盟的常设监管机构成立的 10 年间，为欧亚经济联盟成员国制定完善反垄断法的共同政策提供了有利条件。

朱曼哈林指出，作为监督跨境市场一般竞争规则遵守情况的职责的一部分，欧亚经济委员会会要求并接收来自公共当局、法人实体和个人的机密信息，但与审议申请、调查和案件有关的信息不在其列。

据其介绍，今天通过的法案中涉及的协议于2014年11月12日由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯共同签署，吉尔吉斯和亚美尼亚两国后来也加入了这份协议。

此次通过的修订案，主要是对文本内容中的一些词句进行修正，使其与欧亚经济联盟相关条款保持一致。经过修正的词句包括将«协议各方»改为«成员国»、«统一的»改为«全面的»、«工作人员»改为«官员和雇员»等。

该修正案的批准和通过将确保欧亚经济委员会根据《欧亚经济联盟条约》的规定，充分行使对竞争原则的遵守情况的监督权力。

【编译：木合塔尔·木拉提】