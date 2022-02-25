政府总理斯马伊洛夫会见俄罗斯联邦政府主席米舒斯京

哈通社/努尔苏丹/2月25日 – 在24日举行的欧亚政府间理事会会议期间，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京举行了双边会晤。

双方就经贸、交通物流、能源、基础设施建设、航空航天等多个领域的合作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫在会晤中指出，俄罗斯是哈萨克斯坦主要的经贸伙伴，两国在2021年的贸易额同比增长了29%。其中，农工综合体领域的双边互动增幅达到了32%，显示出了巨大的发展潜力。哈方建议继续努力增加贸易结构，扩大商品供应范围。

政府总理还谈到了交通物流领域中，哈俄两国在«西欧-中国西部»交通走廊框架下的一个大型合作项目。他表示，目前该交通线在哈中境内的道路已经基本完工，期待俄罗斯境内项目的早日完成。同时，斯马伊洛夫表示哈方正在计划扩建阿克托别至哈俄边境的公路段。

双方还就两国航空交通的进一步恢复，以及通过利用俄罗斯天然气管道为哈萨克斯坦北部和东部部分地区供应天然气的问题进行了讨论。

米舒斯京在会谈中指出，去年俄罗斯与哈萨克斯坦在双边贸易额方面的增幅巨大，交易总额达到了250亿美元以上，双方在欧亚经济联盟框架下的经贸一体化联系的不断加深，将有助于确保两国之间的共同利益。

会谈最后，双方签署了旨在落实两国政府间2021~2025年经贸合作综合计划的具体行动计划。

根据此前报道，欧亚政府间理事会例行会议24~25日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】