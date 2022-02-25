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    10:12, 25 二月 2022 | GMT +6

    哈白政府总理举行双边会谈 讨论两国经贸关系

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    哈通社/努尔苏丹/2月25日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫24日在欧亚政府间理事会会议框架下与白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科举行双边会谈。

    会谈中，双方就进一步发展经贸关系、产业合作、农工综合体和建筑业合作问题进行了讨论。

    斯马伊洛夫表示，两国之间建立了可靠的对话，促进了各领域的互利合作。 哈白关系的核心是经贸关系，2021年，双边贸易额增长15.7%。

    总理表示，这些数字并不能充分体现两国的潜力，有必要共同努力，确保相互贸易的可持续增长。

    两国合作的优先方向之一是农工综合体，通过农产品共同增加相互贸易量具有重要意义。在这方面， 哈方愿为共同工作创造最有利条件。

    哈萨克斯坦和白俄罗斯工业合作的主要领域之一是汽车工业，哈方有意最大限度地实现生产本地化。

    罗曼·戈洛夫琴科举指出，在与哈萨克斯坦合作的各个阶段，从未有出现过艰难时刻。

    “两国之间没有矛盾和未解决的问题，我们密切合作，有着共同的立场。 我们是重要的贸易和经济伙伴。 举例来说，2021年两国贸易额首次突破10亿， 两国政府和商界展开密切合作，共同努力取得了这一结果。 ” 他说。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与白俄罗斯 政府 白俄罗斯 黄金储备
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