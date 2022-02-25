哈萨克斯坦总统会见欧亚经济联盟成员国政府首脑

哈通社/努尔苏丹/2月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日会见为出席欧亚政府间理事会会议到访的各成员国政府总理。

消息称，托卡耶夫总统会见了亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫、吉尔吉斯斯坦内阁主席阿阿基尔别克·扎帕罗夫、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，以及观察员国乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫和欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇。

哈萨克斯坦总统表示，今天的会谈在地缘政治局势非常紧张的情况下举行。

“我们的经济联盟对由于某些原因制裁导致的政治紧张局势升级，以及其对我们各国经济和金融体系的负面影响表示担忧。汇率、支付体系和二级银行的风险增加。哈萨克斯坦目前正在制定反危机措施。这仅仅是开始，接下来我们还面临着非常复杂的工作。我认为，我们将在与欧亚经济联盟的合作伙伴协商后落实这些工作。考虑到经济、金融和产业体系的紧密结合，有必要成立一个工作组，制定旨在评估风险和减轻形势负面影响的经济措施。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统提议在金融监管机构的参与下，由经济部门层面组织该工作组。他还表示，欧亚经济委员会应亲自开展协调工作。他认为，尽管外部宏观环境形势严峻，但欧亚经济联盟的经济表现正呈现出积极态势。

“2021年，欧亚经济联盟外贸额增长34%，而内部贸易额增长67%。这充分证明欧亚经济联盟内经贸关系的加强。经济联盟GDP增速为4.4%，明显高于预测。我很高兴我们在扩大相互贸易和提高经济竞争力方面走在了正确的轨道上。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫指出，欧亚政府间理事会议程非常密集。他认为，今天的会议就所有问题，其中包括非常重点问题开展了富有成效的讨论。

会谈中，欧亚经济联盟成员国政府首脑就欧亚一体化现状和前景问题交换了意见。

哈萨克斯坦总统听取各成员国政府总理的意见后指出，针对近期发生的事件，还要开展很多工作。

“我们各国政府必须找到解决最困难问题的有效方法。 这个非常重要。我们期待欧亚经济联盟的工作取得丰硕成果。我们必须尽最大努力维护欧亚经济联盟的尊严和威望，这符合我们各国的战略利益。实际上，我们的公民从该联盟期待实际的成果。”托卡耶夫说。

最后，哈萨克斯坦总统祝愿各成员国政府首脑在落实共同目标和任务方面取得成功。

【编译：小穆】