外交部：自乌克兰撤侨工作正在持续开展当中

哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 哈萨克斯坦外交部以及哈国驻乌克兰、波兰、摩尔多瓦、白俄罗斯和俄罗斯的外交机构，正在积极开展从乌克兰撤出哈萨克斯坦公民的工作。

外交部呼吁在乌哈国公民，与哈驻乌使领馆保持联系，告知自己所在位置，并尽可能前往位于利沃夫或基辅的哈国使馆，以便于使馆人员集中安排车辆护送公民前往波兰边境。

外交部同时表示，如果哈国公民因道路或军事行动的因素，无法前往集合地点，则建议选择安全地点停留，并与大使馆保持联络，通报自己的位置。

据外交部消息，截至27日，根据哈萨克斯坦与乌克兰和波兰政府机关之间达成的协议，已有80名在乌哈国公民通过«绿色通道»，在不需要提供签证和新冠PCR检测文件的情况下入境波兰。此外，在哈国外交人员的陪同下，还有260名哈国公民目前在乌克兰和波兰边境等待入境。

外交部表示，至27日总计收到了631份回国申请，位于基辅、敖德萨、哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克等地的所有哈国使领馆均已进入强化工作模式，将积极协助所有哈国公民。

根据安排，哈国撤侨航班将从位于波兰南部的卡托维兹市起飞。

此外，外交部正在与阿塔梅肯联合会合作，解决滞留在乌克兰的哈萨克斯坦货运司机们的回国问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】