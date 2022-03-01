央行已制订与俄罗斯银行间跨境交易替代方案

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 央行称俄罗斯被禁止使用环球银行间金间融通信协会（SWIFT）国际结算系统不会影响到哈萨克斯坦。

在3月1日召开的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹•皮尔玛托夫表示，环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统将俄罗斯排除在外的措施，不会对哈萨克斯坦造成影响。

在他的汇报当中，央行行长表示，哈央行将继续实施通胀目标制和自由浮动汇率制。他强调，央行拥有所有必须的金融工具，并且会根据需要合理的使用它们。

据其介绍，截至2月25日的国际储备总额为877亿美元（一个月内的增幅为3.46亿美元），其中国家基金储备为540亿美元，黄金外汇储备为337亿美元。

«我们会在面临金融稳定性风险增加时，采取货币干预措施。»哈利姆詹•皮尔玛托夫说。

央行行长指出，相关措施旨在保持坚戈资产的吸引力，减少与美元相关的风险以及货币兑换率的压力，并尽可能的减轻通货膨胀风险。

皮尔玛托夫强调，已经准备好了与俄罗斯银行之间的跨境交易方案。

«哈萨克斯坦银行涉及国内支付和转账的所有业务都在按照正常模式执行。为了保障那些被排除在SWIFT支付系统的俄罗斯银行客户的跨境支付需求，已经制订了替代性的转账支付方案。»央行行长说。

央行行长表示，作为欧亚经济联盟的成员国，哈萨克斯坦在该组织框架下的进口额有42%来自俄罗斯。

«因此，针对俄罗斯的新一轮制裁将会对哈萨克斯坦的经济造成影响，而且俄罗斯卢布的贬值，也会使哈萨克斯坦金融业承受压力。»他说。

美国等西方国家在2月26日发布联合声明，将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，此举标志着西方国家加大了制裁俄罗斯的力度，旨在打击俄罗斯经济。

【编译：木合塔尔·木拉提】