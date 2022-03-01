总统：建设新哈萨克斯坦对国家未来至关重要

哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫指出，建设新哈萨克斯坦，是事关我国未来命运的重要工作。

托卡耶夫总统3月1日在努尔苏丹召开的阿玛纳特党（原祖国之光党）第22次党员代表大会上发言时指出，当前国际局势正在发生着巨大的变化，新的价值观以及各种各样复杂的挑战也在不断涌现。

«正是在这样一个环境下，我们迈入了国家发展的新阶段，着手建立新哈萨克斯坦。这是一个非常宏大的任务。甚至可以说，他是决定着我们国家未来命运的极为重要的工作。»托卡耶夫总统说。

总统表示，为了能够按计划的实现新哈萨克斯坦的建设，需要明确任务目标，拟定正确的方案和步骤。

谈及已经正式更名为阿玛纳特党的第一大政党的首要任务时，托卡耶夫总统：«人民正在期待着切实的变化，而我们的党要证明自己说到做到，不负此名。»

托卡耶夫总统表示，所有党员都要深刻的认识到自己肩负的重任，铭记团结就是力量的原则，共同为新哈萨克斯坦的建设努力奋斗。

托卡耶夫总统还在大会上表示，他将在3月16日公布新的政治改革计划。他强调，阿玛纳特党必须始终是维护国家利益的真正的人民政党。

【编译：木合塔尔·木拉提】