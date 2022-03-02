北京冬残奥会火炬传递今日开始

哈通社/北京/3月2日 -- 北京2022年冬残奥会火炬传递仪式2日正式启动。

据悉，从2日开始到4日的3天时间里，火炬接力活动将在北京、延庆、张家口三个赛区进行，分为火种采集、火种汇集和火炬接力三个部分，共有500余名火炬手参与。

在传递过程中，火炬将途经中国残疾人体育运动管理中心、北京世园公园、张家口崇礼太舞滑雪场等地。

残奥会火炬火种通常来自多个源头，本届残疾人冬奥会同样如此，共分为9路火种，其中1路采集自残奥运动的精神发源地——英国曼德维尔，其他8路来自中国各地。3月2日下午，天坛公园将举行火种汇集仪式，9路火种共同汇聚生成北京2022年冬残奥会官方火种。

参与冬残奥火炬传递的火炬手共565名，由国际残奥委会、北京冬奥组委、中国残联等选拔产生。

2022年北京冬季残疾人奥林匹克运动会将于3月4日正式开幕。

北京冬残奥会哈萨克斯坦代表团参赛运动员共计5名，分别是叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格利茨、丹尼斯·彼得连科、尤里·别列津和谢尔盖·乌索尔采夫。

哈国运动员将参加冬季两项和越野滑雪等项目的比赛。

首场哈国运动员出场的比赛将在3月5日举行。

冬残奥会哈萨克斯坦代表团的旗手为滑雪世界杯铜牌得主叶尔波勒·哈米托夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】



