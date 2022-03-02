联合国高级专员对哈萨克斯坦的改革给予了高度评价

哈通社/努尔苏丹/3月2日-- 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对日内瓦进行访问期间，会见联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦在2022-2024年加入联合国人权理事会成员期间的优先事项，以及联合国人权事务高级专员办事处代表团访问哈萨克斯坦的结果。

同时，外交部长谈到了哈萨克斯坦一月事件的调查进展，以及关于国家为确保履行其在人权领域的国际义务而采取的综合措施。他指出，哈萨克斯坦当局正在进行公平调查，调查结果将提交给国际社会。



外交部长表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫计划于3月16日宣布旨在实现哈萨克斯坦社会的政治转型的新改革计划。

另外，外长还谈到了哈萨克斯坦总统对米歇尔·巴切莱特的访问邀请。



联合国人权事务高级专员对哈萨克斯坦政府正在开展的各项工作给予了高度评价，并指出了强调国家人权机构参与执法改革的重要性。巴切莱特表示，她的办公室已准备好向哈萨克斯坦提供必要的技术援助，还赞扬了哈萨克斯坦为解决公民的社会经济问题而采取的措施。

【编译：阿依波塔】