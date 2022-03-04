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    07:50, 04 三月 2022 | GMT +6

    撤侨进程：第三架搭载在乌侨民的专机抵达首都

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    哈通社/卡托维尔/3月4日 -- 哈萨克斯坦派出的第三架撤侨专机已于4日凌晨抵达首都努尔苏丹国际机场。

    据外交部消息，这架由哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司提供的撤侨专机，于3日晚努尔苏丹时间22时许，从位于波兰南部的城市卡托维尔起飞回国，目的地为哈国首都努尔苏丹。

    飞机于努尔苏丹时间3时抵达首都努尔苏丹国际机场。

    飞机上共载有133名乘客，包括20名儿童，以及2名吉尔吉斯公民。

    根据此前报道，哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆截至目前共受到了1500名哈国公民的撤离申请。

    自撤侨行动启动以来，哈国驻乌克兰和波兰等国的外交人员开展了积极协调工作，为确保哈国公民能够顺利的通过边境开通了绿色通道。

    哈国政府迄今已派出两架撤侨专机。其中，首架撤侨专机28日晚抵达阿拉木图市，首批撤回了175名哈萨克斯坦公民（包括6名儿童）。第二架撤侨专机上共搭载了包括4名儿童在内的共124名哈萨克斯坦公民，于1日飞抵首都。

    哈国驻乌克兰大使馆仍在持续组织撤侨，并呼吁所有仍在乌克兰境内的公民与大使馆保持联络，使馆将坚守职责，为所有公民提供帮助。

    【编译：木合塔尔·木拉提】



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