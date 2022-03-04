哈萨克斯坦与土耳其举行政府间经贸合作会议

哈通社/努尔苏丹/3月4日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和土耳其副总统福阿德·奧克塔伊4日在首都努尔苏丹市共同主持召开哈萨克斯坦-土耳其政府间经贸合作委员会第12次会议。

会议框架下，双方就两国经贸合作的广泛问题进行了讨论，包括在过境运输、工业、旅游、地质、医疗卫生和农工综合体领域的合作问题。

会议谈到了扩大两国航空领域合作，并增加定期航班数量的必要性。

土耳其是哈萨克斯坦最重要的贸易、经济和投资伙伴之一。去年，两国间的贸易额增长33%，超过41亿美元。

哈政府总理谈到了两国伙伴关系的战略性质，并表示2021年哈萨克斯坦对土耳其的出口增长39%，至约30亿美元，从土耳其的进口增长20.5%，至11亿美元。

如今，土耳其企业正在哈萨克斯坦实施价值 55 亿美元的投资项目。

土耳其副总统福阿德·奧克塔伊表示，土耳其愿进一步加强与哈萨克斯坦在各领域的双边合作，这将有助于发展互利伙伴关系。

会议框架下，双方就经济合作问题展开了深度讨论。

出席会议的哈萨克斯坦方代表包括工业和基础设施发展部部长和贸易和一体化部、国家经济部及卫生部副部长。土耳其方代表由该国工业和技术、贸易、运输和基础设施、以及卫生部副部长组成。

根据会议结果，双方签署了政府间合作委员会会议纪要，并通过联合计划。

【编译：阿依波塔】