女性企业家在哈国经济中已占据半壁江山

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 目前哈萨克斯坦女性人口总数为984万人，同比增长1.2%，占总人口的51.4%。

哈萨克斯坦经济活跃人口的48.5%为女性。就业人口当中，女性占到了48.1%。而在受雇人士当中，女性的比例为48.9%。

哈萨克斯坦女性在经济领域的创业当中也发挥着积极的作用。由女性执掌的私人公司数量在2021年底增长了9.1%，达到了62.51万家。这些企业占到了哈萨克斯坦所有私人企业总量的49%。

女性企业家年龄也呈现出不断年轻化的态势。在一年内，由29岁以下女性领导的、正在积极运营当中的私人企业数量增长了37.2%，达到了8.87万家。而青年企业家领导的私人企业总数，在经济领域的占比也在一年间从43.4%增长到了46.4%。

在经济领域中具有重要地位的中小企业当中，女性同样发挥着巨大的作用和影响力。由女性执掌的中小企业在2021年提供了110万个工作岗位，占营业中企业的31.1%。

女性企业家为哈萨克斯坦GDP的贡献达到了40%。

不过，哈萨克斯坦职场目前仍然存在着性别不平衡的情况，例如，男性的平均工资要比女性高出22%。

哈萨克斯坦的失业率在2021年第四季度下降到了4.9%。其中，男性当中的失业率为4.1%，女性中的失业率为5.1%。

需要指出的是，女性受教育程度方面的指数要高于男性。截至大流行爆发前的统计显示，拥有高等教育学历的女性在劳动人口中的占比达到了73.2%，而男性中的高等学历占比则为61.1%。

科研领域研究人员数量中，女性占比达到了52.4%，而男性为47.6%。

根据麦肯锡研究中心的研究结果，如果男性能够在经济中获得和男性同等的参与机会，则2025年全球GDP将增加将近28万亿美元的收入，并为东欧、中亚、中东和北非地区带来9%的GDP增速。

根据欧洲复兴开发银行的一项研究，如果到 2020 年能够在15 个国家消除性别差距，到 2030 年这些国家的人均收入将能够增长12%。

遗憾的是，大流行带来的经济危机加大的性别差距。联合国和世界银行的研究显示，在此次大流行期间，女性企业家受到了很大的影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】