哈德两国总统就乌克兰局势举行电话会谈

哈通社/努尔苏丹/3月8日 – 哈萨克斯坦总统与德国总统举行电话会谈。

据总统府新闻局消息，应德国方面的邀约，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔举行了电话会谈。

两国总统弄围绕乌克兰当前局势进行了全面的讨论，深入交换了意见。

针对俄罗斯领导人令人意外的针对乌克兰采取的军事行动，弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫介绍了欧盟的明确立场。军事行动在乌克兰造成了人道主义危机。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，所有国家都应该严格遵守《联合国宪章》的规范和原则。

哈萨克斯坦总统指出，乌克兰危机的起源相当复杂，但有必要寻求通过外交途径以和平方式解决冲突局势，避免对平民造成进一步损害并防止乌克兰境内民用基础设施被彻底破坏。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦愿意为乌克兰人民提供药品和食品等各类人道主义物资援助。目前正在讨论如何将这些物资送达当地的具体方式。

此外，哈萨克斯坦此次从乌克兰将435名哈萨克斯坦公民用专机接回了哈国，并协助650人撤离到了欧洲其他国家。

两国总统同意就乌克兰问题保持联络。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔对哈德两国关系持续稳定发展表示了肯定，并指出哈国总统2019年对德国进行的访问对此带来了积极的影响。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在合适的时候对哈萨克斯坦进行访问。弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔接受了邀请。

【编译：木合塔尔·木拉提】