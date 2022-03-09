哈萨克斯坦副外长在维也纳举行一系列双边会晤

哈通社/维也纳/3月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科3月7-8日对维也纳进行工作访问期间举行了一系列双边会晤。

消息称，副外长同欧安组织秘书长海尔格·施密德、欧安组织新闻自由代表特蕾莎·里贝罗、欧安组织议会大会特别代表米奥德拉克·潘切斯基、欧安组织打击跨国威胁协调员阿莱娜·库普奇纳和经济与环境领域协调员伊格利·哈萨尼举行了双边会谈。

会谈中，哈萨克斯坦代表团向欧安组织代表介绍了托卡耶夫总统在建立新哈萨克斯坦框架下落实的政治和社会经济改革进程。

此外，双边会谈中还就国际和区域热点议程，其中包括哈萨克斯坦与欧安组织之间的经贸、军事政治和人权领域问题进行了深入讨论。

欧安组织代表对哈萨克斯坦议会在政治和社会经济改革进程领域开展的相关工作表示支持，并重申了对建立新哈萨克斯坦提供必要支持的意愿。

哈萨克斯坦副外长对维也纳进行工作访问框架下就乌克兰局势，以及国际组织在停止武装冲突和提供人道主义援助问题进行了深入讨论。此外，瓦西里恩科还向与会者介绍了哈萨克斯坦总统提出的和平解决乌克兰问题的一贯明确立场。

最后，哈萨克斯坦副外长就工作访问结果召开了新闻发布会，并向记者介绍了哈奥双边合作现状和前景，以及“一月事件”调查进程和我国对乌克兰局势的立场。

【编译：小穆】