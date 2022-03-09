菲律宾鼓励接种加强针疫苗 增加新冠检测实验室

哈通社/努尔苏丹/3月9日--据中新网报道，菲律宾全国应对新冠疫情总协调人加尔维兹3月9日宣布，该国第四轮«全国疫苗接种计划»(NVD)将于3月10日至12日举行，目标是为180万成年人口接种完全疫苗或加强针疫苗，增加12至17岁年龄组的完全接种人数。

加尔维兹表示，随着该国正在向经济全面复苏与防疫并行的«新常态»过渡，政府鼓励目标人群接种加强针新冠疫苗。

据介绍，该轮计划中将推出创新策略，以期在全国范围内提高新冠疫苗接种率，如为弱势群体挨家挨户上门接种，在工作场所进行接种等。政府将与私营部门合作强化接种的管理，符合条件的人在接种加强针疫苗后，可以从商业机构获得一些奖励和折扣。

截至3月9日，菲律宾已在全国范围内接种了逾1.37亿剂新冠疫苗，已有近6400万菲律宾人完全接种。在7216万加强针疫苗接种目标人群中，有14.71%逾1061万菲律宾人已接种。

当天，菲卫生部副部长玛丽亚·罗萨里奥·韦尔吉雷(Maria Rosario Vergeire)发表声明称，菲卫生部已收到科技部疫苗专家小组(VEP)正式建议，为完全接种疫苗的老年人和基础病患者，接种第二剂加强针疫苗。

当天，菲律宾政府检测专员文斯·迪松(Vince Dizon)表示，菲政府正致力于在全国范围内最大限度地增加新冠病毒检测实验室。他介绍，自2020年新冠疫情暴发以来，菲律宾从只有一个实验室每日最多检测1000例，甚至需要往澳大利亚的实验室送检，发展到目前全国有400多个公营、私营实验室可以进行新冠病毒检测。

根据菲现行防疫政策，在一级防疫警戒地区，未接种疫苗或工作场所暴露有较高感染风险的个人、老年公民、基础病患者、医护人员，可优先进行反转录-聚合酶链式反应(RT-PCR)检测。不建议对无症状的密切接触者进行检测。