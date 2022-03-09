哈通社/努尔苏丹/3月9日-- «哈美关系三十周年：一月危机与未来之路»专题讨论会在美国大西洋理事会会场举行。

国际税收与投资中心主席丹尼尔·维特在开幕致辞中指出了双边合作取得的重要成果，以及哈萨克斯坦对全球稳定与安全的重大贡献。

哈萨克斯坦驻美国新任大使叶尔詹·阿什克巴耶夫介绍了政府为消除 1 月事件的根源而采取的措施，并表示，将根据国家立法和国际义务的基础上进行调查。

会议对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫旨在创建«新哈萨克斯坦»的改革和倡议，以及旨在改善人民生活水平的政府优先事项进行了讨论。 在这方面，大使重申了总统对进一步政治改革和民主变革的承诺。

西洋理事会欧亚中心主任约翰赫布斯特指出了哈萨克斯坦在中亚地区发挥的稳定和平衡作用，以及哈萨克斯坦外交政策中的有效性。

新线战略与政策研究所(New Lines Institute) 负责人卡姆兰·博哈里表示，1月事件并未影响哈萨克斯坦的发展轨迹，做到转型和加速经济发展需要付出努力。在这方面，哈萨克斯坦的领导层正在朝着积极的方向发展。

大西洋理事会高级研究员阿里尔·科恩强调了防止美国制裁负面影响的重要性，并指出哈萨克斯坦通过里海管道联盟提供了世界石油供应的 1.2%。

总体而言，与会者对哈萨克斯坦的政治和经济改革给予了积极评价，并对这些改革的相关性和长期有效性表达了信心。同时， 鉴于哈萨克斯坦在欧亚地区的稳定作用，以及深化双边合作的巨大潜力，与会者强调了进一步发展美国和哈萨克斯坦扩大战略伙伴关系的重要性。

【编译：阿依波塔】