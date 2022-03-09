政府总理主持召开政府反危机措施指挥部会议

哈通社/努尔苏丹/3月9日-- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫9日主持召开反危机措施指挥部例行会议。

会议讨论了运输和贸易问题， 当前待解决的主要问题之一是运输和物流问题。

考虑到与阿塞拜疆和格鲁吉亚就哈萨克斯坦货物过境进行的谈判结果，总理指示采取紧急措施，并考虑使用替代运输走廊。

在这方面，斯马伊洛夫指出了降低哈萨克斯坦货物运输费用的重要性。

同时，由于外贸条件的变化，包括本国货币的波动、外国原材料和货物供应链的变化，对大约140份申请展开了讨论。

哈萨克斯坦政府副总理巴赫特·苏勒坦诺夫表示，正在开展详细讨论商界代表申请相关工作。具体来说，对水泥、轻工、电池制造、电缆产品等领域的16家哈萨克斯坦企业存在的问题进行了讨论。

为支持和鼓励哈萨克斯坦生产商和出口商，政府将提供必要的资金和服务支持措施。目前为止，已形成150万吨以上具有重要社会意义食品储备。

为支持在生产中使用进口原材料的生产者的经济活动，以及补充国内食品市场，总理指示考虑取消对部分（对影响经济的）商品的进口关税。

【编译：阿依波塔】