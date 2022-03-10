撤侨进程：第四批在乌哈国侨民安全归国

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 第四批自乌克兰撤离的哈萨克斯坦侨民安全归国。

据外交部消息，哈萨克斯坦派出的第四架自乌克兰撤侨专机已于10日早晨5时许抵达首都努尔苏丹市。飞机上共载有155名乘客。

在俄乌冲突爆发后，哈萨克斯坦迅速启动了撤侨程序，哈驻乌克兰为在乌侨民提供转移车辆，哈驻乌周边国家使领馆则与驻在国迅速达成协商，为哈国公民自乌撤离开通了过境绿色通道。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际航空公司调配飞机，负责从波兰接送公民回国。

首架哈国撤侨专机于2月28日晚抵达阿拉木图市，首批撤回了175名哈萨克斯坦公民。第二架撤侨专机上搭载了124名哈萨克斯坦公民，于3月1日飞抵首都。第三架撤侨专机则于3月4日抵达首都，机上包括133名哈萨克斯坦公民和2名吉尔吉斯公民。

截至目前，哈萨克斯坦撤侨行动共自冲突地区将589人撤回国内，并协助超过600余人转移至安全区域。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里表示，大多数的公民均对撤侨工作的过程表示满意，并对组织撤侨的外交部工作人员以及总统表示了感谢。 于此同时，哈总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫已经指示外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德和哈萨克斯坦驻乌克兰大使达尔汗·卡列塔耶夫，对此次行动中表现出色外交人员予以表彰。

【编译：木合塔尔·木拉提】