哈有意发展跨里海国际运输走廊 已获两国支持

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 哈萨克斯坦发展跨里海国际运输走廊的方案得到了阿塞拜疆和格鲁吉亚的支持。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫表示，将持续对跨里海国际运输走廊的发展问题予以关注。

吾斯肯巴耶夫在10日召开的哈萨克斯坦政府反危机措施指挥部会议上指出，目前正在加大力度，采取多项措施，尽可能发挥该国际运输线路的潜力。

部长称，预计在2022年全年，跨里海多式联运国际运输线路的总运输量将有可能翻一番，实现6万标箱（20呎标准货柜）的运量。«哈国出口上正计划增加从其他方向投入跨里海运输走廊的货物运输量，增幅大约在200万吨。增加的产品主要是石油、金属和煤炭等。因此货运量有望增至400万吨。»他说。

目前，跨里海国际运输走廊拥有两个主要的运输线路，可以承担1000万吨货物的运输任务。

两条线路分别是：

1.阿克套/库里克港——巴库港——阿塞拜疆铁路线——格鲁吉亚铁路线——巴统/波季港 并通过黑海海路链接保加利亚的瓦尔纳/布尔加斯港或者罗马尼亚的康斯坦察港

2. 阿克套/库里克港——巴库港——阿塞拜疆铁路线——格鲁吉亚铁路线（巴库-第比利斯-卡尔斯方向）——土耳其在黑海和地中海沿岸港口

哈萨克斯坦工基发展部已就计划的运输量与阿塞拜疆和格鲁吉亚方面进行了会谈。目前，与阿塞拜疆方面已经达成了相应的协议，而格鲁吉亚对成立联合物流公司来推动跨里海多式联运国际运输走廊的建议也表达了支持。

总的来说，阿塞拜疆与格鲁吉亚都支持与哈国共同发展跨里海国际运输走廊。

【编译：木合塔尔·木拉提】