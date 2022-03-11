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    13:40, 11 三月 2022 | GMT +6

    阿斯塔纳航空公司暂停赴俄罗斯航班

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    哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 哈萨克斯坦载旗航空公司——阿斯塔纳航空公司（Air Astana）11日全部暂停所有飞往俄罗斯的航班。

    就在两天前，阿斯塔纳航空公司曾表示将继续运营努尔苏丹至莫斯科的航线，但«由于营业原因»，将会暂停赴俄罗斯其他城市的航班。

    而在最新的通报中，阿斯塔纳航空公司表示：«遗憾的是，进出俄联邦领空的商业飞行不再处于承保范围之内，因此飞往俄罗斯的所有飞行都将暂停。»

    航空公司称，为了尽快解决这一问题，正在同哈萨克斯坦政府进行紧急商议。

    航空公司同时呼吁已经购票的乘客，与其购票点进行联系，并承诺将会退还购票款。

    航空公司公布了下列联系方式，供乘客联络使用：

    +7 727 244 4477 (08.00 - 00.00)

    +7 7172 584477 (08.00 - 00.00)

    +7 702 702 4477 (08.00 - 00.00)

    WhatsApp: +7 702 702 0148 (08.00 - 20.00)

    Online chat: airastana.com (24/7)

    help.airastana.com

    在俄罗斯的联系电话：

    Тел.:+7 (495) 287 70 08/09

    Тел .: +7 (495) 363-50-40

    Моб.: +7 985 232 04 36

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    阿斯塔纳航空 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与俄罗斯 社会 俄罗斯 黄金储备 交通运输 交通
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