阿斯塔纳航空公司暂停赴俄罗斯航班

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 哈萨克斯坦载旗航空公司——阿斯塔纳航空公司（Air Astana）11日全部暂停所有飞往俄罗斯的航班。

就在两天前，阿斯塔纳航空公司曾表示将继续运营努尔苏丹至莫斯科的航线，但«由于营业原因»，将会暂停赴俄罗斯其他城市的航班。

而在最新的通报中，阿斯塔纳航空公司表示：«遗憾的是，进出俄联邦领空的商业飞行不再处于承保范围之内，因此飞往俄罗斯的所有飞行都将暂停。»

航空公司称，为了尽快解决这一问题，正在同哈萨克斯坦政府进行紧急商议。

航空公司同时呼吁已经购票的乘客，与其购票点进行联系，并承诺将会退还购票款。

航空公司公布了下列联系方式，供乘客联络使用：

+7 727 244 4477 (08.00 - 00.00)

+7 7172 584477 (08.00 - 00.00)

+7 702 702 4477 (08.00 - 00.00)

WhatsApp: +7 702 702 0148 (08.00 - 20.00)

Online chat: airastana.com (24/7)

help.airastana.com

在俄罗斯的联系电话：

Тел.:+7 (495) 287 70 08/09

Тел .: +7 (495) 363-50-40

Моб.: +7 985 232 04 36

【编译：木合塔尔·木拉提】