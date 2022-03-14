首批哈萨克斯坦人道主义援助已发往乌克兰

哈通社/努尔苏丹/3月14日 – 首批哈萨克斯坦人道主义救援物资将分两次经波兰运往乌克兰。

据卫生部消息，为执行国际人道主义援助委员会会议纪要和哈萨克斯坦共和国总统的相关指示，哈萨克斯坦卫生部将向乌克兰提供人道主义援助。

哈萨克斯坦政府国际人道主义援助委员会已经通过了向乌克兰人民提供医疗药品的决议。

哈萨克斯坦卫生部联合工业和基础设施发展部，制订了通过空运方式，将相关物资从阿拉木图运往波兰南部城市卡托维兹的方案。

根据计划，哈萨克斯坦提供给乌克兰人民的人道主义援助物资将在2022年3月14日和15日，分两次由货运飞机运抵卡托维兹。

首批人道主义物资的总量为28.2吨，包括了抗生素、抗炎药、镇咳药和抗高血压药等17种药品。

根据此前报道，应乌克兰方的请求，哈萨克斯坦总统托卡耶夫明确指示向乌克兰人民提供人道主义援助。直属政府的哈萨克斯坦国际人道主义援助委员会随后做出向乌克兰运送价值2 251 445美元的25种药品决定。

人道主义工作是哈萨克斯坦外交政策战略的重要方向，哈萨克斯坦始终愿意为因各种原因而面临人道主义困难的国家的人民提供尽可能多的援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】