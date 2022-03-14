哈萨克斯坦政府积极采取措施保障经济稳定

哈通社/努尔苏丹/3月14日 -- 哈萨克斯坦政府就当前国内舆论对经济情况的担忧发表了一份声明。

政府声明指出，目前哈萨克斯坦政府与央行正在积极的采取行动，推动实施了一系列旨在确保哈萨克斯坦社会经济稳定发展的措施。例如，央行在近期启动了一项坚戈存款保障计划，为持有坚戈存款的国民提供更多的利息，相关资金由国家预算予以支持。

声明指出，截至2022年3月12日，哈国二级银行的高流动性资产储备约为 15.3 万亿坚戈，占资产的 40%。自由流动性的可用性使银行能够及时和完整地履行其义务，而且银行对流动性资产的审慎评估标准是监管部门最低要求的四倍以上。

政府声明表示，国家将为个人的存款做出担保，根据今年1月的情况，国民坚戈存款的担保额度已经增加至2000万坚戈，并提高了各项存款担保总额的上限。

与此同时，政府也采取了许多措施来遏制物价的上扬。总体而言，政府、央行以及金融市场监管和发展署密切关注国内经济形势，政府反危机措施指挥部每日举行例会，及时针对经济发展需要作出决策。

哈萨克斯坦政府呼吁国民采信权威和真实可信的正式信息，不信谣不传谣。蓄意制造和传播煽动性虚假消息，将面临法律责任。

【编译：木合塔尔·木拉提】