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    07:35, 15 三月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦国际服务贸易出口额大幅提升

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    哈通社/努尔苏丹/3月15日 -- 根据统计分析网站finprom数据，2021年1-9月，哈萨克斯坦国际服务贸易出口额达到42亿美元，同比增长11.3%，国际服务贸易进口额为54亿美元，同比减少14%。

    数据显示，哈国国际服务贸易收支逆差从2020年1-9月的25亿美元下降至2021年同期的12亿美元。

    2021年1-9月，哈国国际服务贸易出口结构中，运输服务所占份额达三分之二：29亿美元。此外，旅游（3.95亿美元）、电信、计算机和信息服务（1.217亿美元）、金融服务（1.12亿美元）所占份额大幅下降。

    以国家划分，哈国的主要服务贸易出口收入分别来自中国（16亿美元）、俄罗斯（7.697亿美元）、乌兹别克斯坦（2.637亿美元）和瑞士（2.15亿美元）。

    2021年1-9月，运输服务和旅游业占哈国国际服务贸易进口总额近一半，分别为14亿美元和12亿美元。而电信、计算机和信息服务（2.584亿美元）和金融服务（1.725亿美元）的交易额出现大幅下降。

    俄罗斯（8.899亿美元）、英国（5.205亿美元）、土耳其（3.943亿美元）和中国（1.823亿美元）在哈国际服务贸易进口中占领先地位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 过境运输 进出口 黄金储备
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