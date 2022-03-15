卫生部松绑一部分新冠防疫限制措施

哈通社/努尔苏丹/3月15日 – 卫生部在教育机构松绑一部分新冠防疫限制措施。

据卫生部消息，鉴于当前国内2019新型冠状病毒传播情况的不断好转，卫生部副部长兼国家首席卫生医师阿伊詹·叶斯玛罕别托娃14日签署了一份旨在解除教育机构部分防疫限制措施的决议。

根据该决议，位于流行病传播风险较低（绿区）和中等（黄区）地区的教育机构（所有形式），即日起在机构内不再强制要求相关人员必须保持社交距离，也不再强制要求在教育机构设施入口处对进入人员进行接触或非接触式测温。

Ashyq健康二维码的使用与否，以及在机构内是否继续保持社交距离要求和测量体温等，将由各教育机构自行决定。

首席卫生医师签署的决议明确指出，一旦教育机构所处地区被划入流行病传播风险较高（红区）地区，则上述强制措施将立即予以恢复。

决议中还强调，各级教育机构（各种形式）负责人必须确保国家首席卫生医师于2021年8月25日发布的《2021-2022 学年教育机构关于预防冠状病毒感染的相关防疫措施》的第 36 号法令中，与新决议不相抵触的部分继续得到严格的遵守。

【编译：木合塔尔·木拉提】