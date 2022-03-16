总统呼吁国民同心共建新哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在16日发表的国情咨文中，呼吁全国人民团结一心，共同建设新哈萨克斯坦。

«考虑到政治现代化战略，有必要迅速的在经济和公共管理领域全面推进一系列系统性的改革措施。政治和经济领域的改革相互结合，才能筑牢成功建设新哈萨克斯坦的基石。我们的国家将因此不断前进，公民的生活水平也将不断提升。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，新哈萨克斯坦的建设只能由哈萨克斯坦人自己动手完成。

«所以，我在此呼吁，希望全体国民能够团结一心共建新哈萨克斯坦。我相信在人民的支持下，我们一定能够实现目标。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还指出，主权独立自主是哈萨克斯坦最宝贵的财富。

«我们必须保持我们的独立性，增进国民认同，并专注于国家的转型。这是我们对子孙后代的神圣职责。»他说。

总统表示，他最关注的是国民的幸福。«我希望我国人民在当下就能享有幸福的生活，而不是在未来。最重要的就是国家的主权独立。对我来说，没有什么比国家的和平和领土完整更加宝贵。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】