总统向一批参与自乌克兰撤侨行动的外交工作人员授予国家奖章

哈通社/努尔苏丹/3月17日-- -据总统府新闻局消息，一批哈萨克斯坦外交工作人员被授予国家奖章，以表彰他们对积极组织及参与自乌克兰境内撤离哈萨克斯坦侨民行动的贡献。

具体来说，总统向13名参与本次撤侨行动的外交工作人员颁发了二级«雪豹（Barys）»勋章、二级«勇气（Aıbyn）»勋章、«尊敬（Qurmet）»勋章、«杰出贡献（Eren eńbegi úshin）»勋章，以及«沙帕哈特（Shapagat）»等国家勋章。

根据早前报道，首架哈国撤侨专机于2月28日晚抵达阿拉木图市，首批撤回了175名哈萨克斯坦公民。第二架撤侨专机上搭载了124名哈萨克斯坦公民，于3月1日飞抵首都。第三架撤侨专机则于3月4日抵达首都，机上包括133名哈萨克斯坦公民和2名吉尔吉斯公民。第四架撤侨专机于10日抵达首都努尔苏丹市，飞机上共载有155名乘客。第五架撤侨专机于15日返回哈萨克斯坦，机上共搭载了89名哈萨克斯坦侨民。第六架撤侨专机于16日启程。

此前，哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里表示，大多数的公民均对撤侨工作的过程表示满意，并对组织撤侨的外交部工作人员以及总统表示了感谢。

【编译：阿依波塔】