美国高度评价哈萨克斯坦在保护妇女权利方面取得的成就

哈通社/努尔苏丹/3月18日--出席联合国妇女地位委员会第66届会议框架下，哈萨克斯坦直属总统的全国妇女事务和家庭人口政策委员会主席、马吉利斯（议会下院）议员拉扎特·拉马扎诺娃对华盛顿进行了正式访问。

访问框架下，拉马扎诺娃与美国国际开发署行政办公室高级性别协调员贾米尔·比乔、世界银行全球性别事务主任哈娜·布里希等举行了一系列双边会谈。

拉扎特·拉马扎诺娃向美国合作伙伴介绍了哈萨克斯坦在加强妇女权利方面取得进展的关键方面，以及赋予她们权力的举措。

同时，双方讨论了在区域妇女创业支持中心和家庭支持中心发展方面的合作机会，并达成共识，以加强在妇女教育计划和消除对妇女的家庭暴力对话领域的合作。

美方对哈萨克斯坦在这方面取得的成就给予了高度评价，重申愿继续在加强妇女权利和机会方面建立战略伙伴关系。

在联合国妇女地位委员会第66届会议框架下，委员会与突厥国家组织女企业家委员会合作，举办了主题为«妇女在实现可持续发展目标方面的环境倡议»圆桌会议。

哈萨克斯坦常驻联合国代表玛赫詹•伊利亚索夫、联合国妇女创业协调员梅拉尔·古泽尔，以及哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其和吉尔吉斯斯坦代表出席会议。

会议期间发表讲话的拉扎特·拉马扎诺娃表示，哈萨克斯坦正在实施气候变化领域的全球议程。 哈萨克斯坦约有三百个非政府组织开展性别相关问题，也包括环境问题。农村妇女实施的项目，特别是环保农产品种植项目得到了支持。

她强调，需要各国共同努力实现保护环境、合理利用和保护自然资源的全球目标，以造福今世后代。

“希望妇女地位委员会第66届会议做出的决定将有助于实现主要目标——确保妇女有意义和有效地参与加强环境文化、关爱自然和发展‘绿色经济 ’方面的 决策。”她说。

此外，拉扎特·拉马扎诺娃还在纽约与联合国妇女事务执行主任西玛·巴鲁斯举行会谈讨论了战略合作问题。

【编译：阿依波塔】