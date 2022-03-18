总统在纳乌鲁兹节之际为功勋人士授勋
托卡耶夫总统在仪式上，向所有出席活动的人士提前致以纳乌鲁兹节的节日问候。
«神圣的纳乌鲁兹节是唤醒大自然、滋养新生命、带来新变化的美好节日。我昨天刚刚向人民发表了国情咨文，提出了建设新哈萨克斯坦的方案。这些，都是我国一直在实施当中的政治改革进程的延续。我们的目标是创建一个高效的国家和公正的社会，并增加我们人民的福利水平、提高国民生活质量。 最重要的是保护我们最为珍视的主权独立，并使哈萨克斯坦成为一个强大的国家。»托卡耶夫说。
总统强调指出，哈萨克斯坦正在进入一个全新的国家发展阶段，社会各个领域都在发生根本性的变化。他表示，新哈萨克斯坦——不是抽象的概念，而是未来的现实图景。
«获奖的各位都在实践中证明了自己的爱国主义，以及关于团结的价值观。大家以无私的工作和真诚的帮助为所有公民树立了榜样。我有信心与大家一道，成功开启哈萨克斯坦改革进程，开创一个充满新机遇、新进步的‘新哈萨克斯坦 ’。»总统说。
总统称，他将国情咨文中的各项举措，视为实现建设新哈萨克斯坦的具体步骤，而成功的实施这些步骤，将是所有人的共同任务。
«如今是一个风云变幻的时代，地缘政治局势日益恶化，其影响也因一些原因触及到了哈萨克斯坦。但我们不会因此偏离方向，而是会坚定信念完成目标。而这也需要所有人同心协力一同奋斗。»托卡耶夫总统说。
托卡耶夫总统指出，每一位哈萨克斯坦公民都在为国家的繁荣发展贡献着力量。我们的人民始终重视团结，提倡和谐，互相之间充满了善意与关怀。
«在我们的国家，在和平时代勤劳致富，在艰难岁月以过人的勇气脱颖而出者，屡见不鲜。在不久前的骚乱中，许许多多的公民挺身而出，用理性的声音安抚激动的人群。他们将自己至于危险当中，尽可能的帮助了周围的其他人。在最危急的时刻，他们展现了堪称模范的品格。这样的爱国主义者，是我们后人的楷模。哈萨克人有句俗语——勇者因行为而受尊崇。在纳乌鲁兹节这一最重要的节日到来之际，表彰为国家立下功劳的人士，具有重要的象征意义。»托卡耶夫说。
托卡耶夫总统随后为多位功勋人士授奖授勋，并指出这一活动今后将会成为一项重要的传统。
根据此前报道，纳乌鲁兹节即将来临之际，根据哈萨克斯坦共和国总统签署的总统令，向一批在国家社会经济和文化发展中做出突出贡献的个人，以及积极参与公共事务，在保障公民生命财产安全以及维护社会秩序方面有重大立功的人员，授予国家荣誉奖章。
被授予国家级荣誉奖章的人员包括了工业、医疗、商业、文化和科学工作者、运动员、志愿者等。
被授予的国家级荣誉包括：哈萨克斯坦功勋英雄（Қазақстанның Еңбек Ері）称号，祖国（Отан）奖章，尊敬（Құрмет）勋章，智慧（Парасат）勋章，突出贡献（Ерен еңбегі үшін）奖章等。
详细名单可点击这里进入总统官网查询。
【编译：木合塔尔·木拉提】