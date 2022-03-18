总统在纳乌鲁兹节之际为功勋人士授勋

哈通社/努尔苏丹/3月18日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在总统府主持召开功勋人员授奖仪式，为一批对哈萨克斯坦社会经济文化等各领域发展做出突出贡献的人士授予国家级荣誉。

托卡耶夫总统在仪式上，向所有出席活动的人士提前致以纳乌鲁兹节的节日问候。

«神圣的纳乌鲁兹节是唤醒大自然、滋养新生命、带来新变化的美好节日。我昨天刚刚向人民发表了国情咨文，提出了建设新哈萨克斯坦的方案。这些，都是我国一直在实施当中的政治改革进程的延续。我们的目标是创建一个高效的国家和公正的社会，并增加我们人民的福利水平、提高国民生活质量。 最重要的是保护我们最为珍视的主权独立，并使哈萨克斯坦成为一个强大的国家。»托卡耶夫说。

总统强调指出，哈萨克斯坦正在进入一个全新的国家发展阶段，社会各个领域都在发生根本性的变化。他表示，新哈萨克斯坦——不是抽象的概念，而是未来的现实图景。

«获奖的各位都在实践中证明了自己的爱国主义，以及关于团结的价值观。大家以无私的工作和真诚的帮助为所有公民树立了榜样。我有信心与大家一道，成功开启哈萨克斯坦改革进程，开创一个充满新机遇、新进步的‘新哈萨克斯坦 ’。»总统说。

总统称，他将国情咨文中的各项举措，视为实现建设新哈萨克斯坦的具体步骤，而成功的实施这些步骤，将是所有人的共同任务。

«如今是一个风云变幻的时代，地缘政治局势日益恶化，其影响也因一些原因触及到了哈萨克斯坦。但我们不会因此偏离方向，而是会坚定信念完成目标。而这也需要所有人同心协力一同奋斗。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，每一位哈萨克斯坦公民都在为国家的繁荣发展贡献着力量。我们的人民始终重视团结，提倡和谐，互相之间充满了善意与关怀。

«在我们的国家，在和平时代勤劳致富，在艰难岁月以过人的勇气脱颖而出者，屡见不鲜。在不久前的骚乱中，许许多多的公民挺身而出，用理性的声音安抚激动的人群。他们将自己至于危险当中，尽可能的帮助了周围的其他人。在最危急的时刻，他们展现了堪称模范的品格。这样的爱国主义者，是我们后人的楷模。哈萨克人有句俗语——勇者因行为而受尊崇。在纳乌鲁兹节这一最重要的节日到来之际，表彰为国家立下功劳的人士，具有重要的象征意义。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统随后为多位功勋人士授奖授勋，并指出这一活动今后将会成为一项重要的传统。

根据此前报道，纳乌鲁兹节即将来临之际，根据哈萨克斯坦共和国总统签署的总统令，向一批在国家社会经济和文化发展中做出突出贡献的个人，以及积极参与公共事务，在保障公民生命财产安全以及维护社会秩序方面有重大立功的人员，授予国家荣誉奖章。

被授予国家级荣誉奖章的人员包括了工业、医疗、商业、文化和科学工作者、运动员、志愿者等。

被授予的国家级荣誉包括：哈萨克斯坦功勋英雄（Қазақстанның Еңбек Ері）称号，祖国（Отан）奖章，尊敬（Құрмет）勋章，智慧（Парасат）勋章，突出贡献（Ерен еңбегі үшін）奖章等。

详细名单可点击这里进入总统官网查询。

【编译：木合塔尔·木拉提】