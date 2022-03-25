卡普恰盖市更名为库纳耶夫市的提案获地方议会通过

哈通社/卡普恰盖/3月25日 – 卡普恰盖市玛斯利哈特（地方议会）25日召开常委会会议。

会上，卡普恰盖市内务部门负责人毕布古莉·沙依肯诺娃就有关将该市名称变更为«迪恩穆罕默德·库纳耶夫»的提议做了报告。

沙依肯诺娃在报告中表示，卡普恰盖市多个民间组织，以及包括阿玛纳特党、光明之路党等政治党派的成员，向市政府提交了变更城市名称，以哈萨克斯坦历史上著名的政治家库纳耶夫的名字命名城市的联名建议函。

玛斯利哈特随后对这一提议进行了表决。

根据表决结果，关于将城市名称由«卡普恰盖市»变更为«迪恩穆罕默德·库纳耶夫市»的提案得到了一致通过。

此次会议的相关音视频会议纪要将会在公开媒体上予以公布。

迪恩穆罕默德·阿赫梅多维奇·«迪玛希»·库纳耶夫（1911年12月30日——1993年8月22日），哈萨克族，前苏联党和国家领导人，曾任哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议主席、哈共中央第一书记等职。哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士，工学博士学位。

库纳耶夫是苏联时期哈萨克历史上为数不多的哈萨克族出身的第一书记。在他的领导下，哈萨克实现了显著的经济复苏，国家经济潜力增加了7倍，农业生产力大幅提升，人民生活水平、国家工业和生产水平上升到历史最高值，一跃成为苏联第三重要的加盟共和国，仅次于俄罗斯和乌克兰。许多人称库纳耶夫时代为哈萨克斯坦的«黄金时代»。

【编译：木合塔尔·木拉提】