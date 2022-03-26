坚戈汇率表现出积极回升态势

哈通社/努尔苏丹/3月26日 -- 根据哈萨克斯坦金融家协会分析中心对市场和交易所的分析情况。

外汇市场

美元兑坚戈汇率在本周短暂的后半段以相对较强的下跌走势开盘，与前一天美元兑卢布走势类似。根据3月24日星期四的交易数据，美元兑坚戈的加权平均汇率跌至1美元兑495.27坚戈（-10.09 坚戈）的关口。同时，坚戈兑美元的交易量急剧下滑至1.053亿美元（-8470 万美元），为2月中旬以来的最低值。显然，对外汇的强劲需求开始减弱。

货币市场

哈萨克斯坦货币市场的利率波动较小，但由于个别参与者对坚戈流动性的需求增加（TONIA-14.07%，SWAP-15.42%），接近基本利率走廊的上限。同时，周四通过存款业务回收流动性达580亿坚戈（需求的 100%），年增长率为 13.5%。哈央行业务的未平仓净头寸保持在接近 2.1 万亿坚戈的水平。

股市

哈萨克斯坦股市的短暂交易周从«红色»区域开始。周四，KASE指数跌至 3,339.7 点（-0.98%）。与此同时，交易量保持高位，达到32亿坚戈（99%的交易量为Kcell）。哈国家原子能工业公司(-3.0%)、Halyk银行 (-1.7%)、Kazakhtelecom(-1.0%) 和KazTransOil (-0.9%) 股票变化最大。很明显，投资者在这个漫长的周末对市场的变化进行了预测。

世界市场

受强劲的就业市场统计数据以及美联储的利好声明提振，美国关键股指周四收盘上涨1.0%至1.9%。上周首次申请失业救济的美国公民人数降至18.7万人，低于一周前的21.5万人，这是自1969年9月以来的最低值。同时，美联储官员预测，美联储将在本年度内再加息六次，每次加息25个基点。

石油

周四的石油报价出现小幅回调，跌至每桶119.0 美元（-2.1%）。值得注意的是，周四的欧盟领导人峰会上讨论了减少欧洲对俄罗斯原材料的依赖以及转向绿色能源的问题。此外，七国集团呼吁石油和天然气生产国增加产量，并认为欧佩克应在其中发挥关键作用。

俄罗斯卢布

在油价回调和宣布新制裁措施的背景下，俄罗斯卢布周四放慢了升值速度。美元卢布汇率周四仅下跌0.75%（周三下跌5.6%）至97.0卢布兑1美元。