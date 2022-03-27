迪拜演唱会 迪玛希被全球歌迷的爱意包围

哈通社/迪拜/3月27日 – 长达两年的«分别»之后，迪玛希为歌迷们带来了一场视听盛宴。

哈萨克斯坦青年歌手迪玛希库达依别尔艮3月25日在阿联酋迪拜的可口可乐竞技场举办了个人演唱会。

«十、九、八、七......»演唱会当晚，翘首以待的歌迷们齐声倒数的声音，几乎掀翻了竞技场的天顶。

在不得不经历长达两年的中断期后，歌迷们终于能够在大舞台前与自己心爱的歌手面对面，不再通过屏幕和耳机，而是亲眼见到歌手的身影，亲耳听到歌手的声音，怎能不让人激动万分。

而在当晚的演唱会上，迪玛希也用歌迷们最爱的歌曲，以及许多在大流行期间的新创作，狠狠的让所有热爱他的歌迷过了一把瘾。

从演唱会一开始的，迪玛希就用他的歌曲《Golden》为演唱会奠定了独特的基调。随后，他又邀请全场歌迷与他一起歌唱《Fly Away》，这首歌曲是许多排行榜上位列前排的知名作品。

«晚上好，我最宝贵的朋友们，我非常高兴能够在你们面前，登上这个舞台表演。我们已经有将近2年的时间，没能面对面了。我想要感谢大家对我的爱意与支持！»迪玛希·库达依别尔艮说。

台下的歌迷们则使用各自的语言，不断的向迪玛希呼喊着«我们爱你！»。面对这几乎囊括了全世界的语言的爱意，迪玛希显然也是非常激动，不断的重复着回答：«l love you more»。

迪玛希与他的歌迷们之间这种深刻的羁绊，想必将会一直这样存续下去。

当迪玛希开始演唱《If I never breathe again》时，现场几乎立刻安静下来，所有人都屏气凝息的听着歌手的歌声。

而在神圣的歌曲《Olimpico》之后，现场再次被歌迷的欢呼所填满。

迪玛希还演唱了歌曲《Lay Down》。这首歌讲述了一个犹如被困在笼中的老虎，但一心追求自由，与内心世界，以及所有试图阻挠他的外力不懈斗争的人的故事。在精美的舞蹈、3D舞台图形以及迪玛希无与伦比的歌声的加持下，这首歌曲在舞台上被演绎的精美绝伦。

当晚的演唱会上，精彩之处当然绝非仅有这一两处而已。

作为中国电影《记忆大师》的主题曲的《Eternal Memories》、俄罗斯音乐大师参与制作的歌曲《Stranger》，以及曾令迪玛希一曲成名的《S.O.S》等等歌曲，都在晚会上得到了歌手的完美演绎。

在演唱当中，迪玛希还用自己的歌声，向所有在这场悲惨的大流行中失去亲人的人们致敬，向成为人类灵魂解救者的世界医生致敬，向所有热爱生活的人们致敬。

作为新冠疫情以来迪玛希举办的首场个人演唱会，迪玛希当晚总计演唱了超过20首歌曲，这些歌曲的语言涵盖了哈萨克语、英语、俄语、法语和汉语等多种语言。

在演唱会的最后，歌手向所有支持者们表示了感谢并道别。不过所有歌迷不必因此感到失落，因为很快，迪玛希还将在德国的杜塞尔多夫和捷克的布拉格举办演唱会，届时，歌迷们必然将会再度与迪玛希聚首，并留下美好的视听回忆。

【编译：木合塔尔·木拉提】