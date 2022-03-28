世卫组织在哈萨克斯坦启动首个初级卫生保健平台

哈通社/努尔苏丹/3月28日--世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格开始对哈萨克斯坦进行为期三天的正式访问。

哈萨克斯坦卫生部部长阿加尔·黑尼亚特28日会见前来访问的汉斯·克鲁格。

哈卫生部长表示，很高兴能与世卫组织代表汉斯·克鲁格和世卫组织欧洲初级卫生保健中心的同行们举行会谈。感谢汉斯·克鲁格能够出席世卫组织初级卫生保健（PHC）首个示范平台的启动仪式。

同时，她指出，哈萨克斯坦是初级卫生保健相关两项宣言的 « 诞生»国 。

1978 年成员国通过的《阿拉木图宣言》影响了世界各地医疗保健的发展。 2018年全球初级卫生保健会议上，世界卫生组织197个成员国一致通过了《阿斯塔纳宣言》。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格谈到了哈萨克斯坦政府与世卫组织之间的紧密合作。

«2016年，世卫组织与哈萨克斯坦共同成立了世卫组织欧洲初级卫生保健中心。过去两年，我们的工作明显加快。哈萨克斯坦一直是，并且未来也将是初级卫生保健领域的世界和区域领导者，这是实现可持续发展领域若干目标的基础。»他说。

哈卫生部长指出，哈萨克斯坦将继续在全球范围内积极推动这两项关于初级卫生保健的宣言。

世卫组织区域负责人表示，哈萨克斯坦从加强初级卫生保健概念转变为行动的例子是为其他国家发展国家初级卫生保健服务的帮助。

«我很高兴将与哈萨克斯坦卫生部和位于伊塞克的世卫组织初级卫生保健平台合作，在每个国家开展这项培训。 这将使各国更好地了解主要驱动因素，并展示哈萨克斯坦在初级卫生保健重组方面的经验，以帮助确定初级卫生保健改革的障碍。»他说。

【编译：阿依波塔】