托卡耶夫总统向独联体议会大会理事会会议发表书面致辞

哈通社/努尔苏丹/3月29日--纪念独联体议会大会成立30周年会议29日在阿拉木图召开，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向会议发表书面致辞。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫宣读了托卡耶夫总统的致辞。

总统在致辞中表示，整整 30 年前，关于成立独联体议会间大会的历史性协议在阿拉木图签署。 多年来，这个独特的机构在独联体多边合作体系中发挥了重要作用。

“大会为改进国家立法，发展民主和民间社会做出了重大贡献。 议员们积极参与改进独联体选举进程的做法，并确保公民的选举权是值得称赞的。 ” 总统在致辞中写道。

总统指出，议会间对话有助于进一步扩大经济、社会和人道主义领域的合作，也有助于形成应对现代挑战和加强安全的法律框架。

“联合立法工作将使我们能够制定平衡的方法来执行全球议程框架下的可持续发展、脱碳和数字化等重要新任务， 哈萨克斯坦完全支持大会的多边工作。 作为独联体轮值主席国和议会间大会的创始国之一，哈萨克斯坦支持全面加强这一独特而有效的机构。 ”

独联体国家议会间大会理事会主席、俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜•马特维延科就哈萨克斯坦总统发表的致辞表示了感谢。“如大家所知，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多年来一直作为独联体议会大会理事会成员积极参与我们的工作，为发展议会间合作做出了重要贡献。 ”

【编译：阿依波塔】