哈萨克斯坦议会选举今后将采用混合选举制

哈通社/努尔苏丹/3月29日 – 在29日的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，今后哈国议会选举将引入«比例-多数»相结合的混合选举制度。

据其介绍，根据哈萨克斯坦总统在2022年度国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》第三部分《完善选举制度》中提出的任务，将对当前的各级议会选举制度进行新一轮改革。

库安特洛夫指出，目前哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）均采用比例选举制度。

而改革后，将在各级议会中引入比例选举制和多数选举制相结合的混合选举模式。

其中，马吉利斯的«比例-多数»混合选举模式占比分别为70/30。即在今后的选举中，马吉利斯议席的70%将按照比例选举制产生，而另外的30%则将按照多数选举制产生。

而在州、直辖市一级的玛斯利哈特采取的«比例-多数»混合选举模式占比将为50/50。即一半的议席按照比例选举制产生，另一半按照多数选举制产生。

至于县一级及以下级别的马斯利哈特，则将完全采用多数制选举模式选举议员。

将新的选举模式引入各级别议会的选举，旨在扩大非党派人士参政议政的积极性，提高公民在国家治理中的作用，并在马吉利斯和马斯利哈特当中形成更广泛的政治光谱，使各级别议会能够更具有包容性，更好地反映国家和地区两级选民的利益。

【编译：木合塔尔·木拉提】