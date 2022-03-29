哈国拟建多国合资企业 提升跨里海运输走廊运力

哈通社/努尔苏丹/3月29日 – 为推动跨里海多式联运国际运输走廊的发展，哈萨克斯坦计划组建一个多国联合企业。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫29日在政府例行工作会议上表示，正计划联合阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其建立一个跨国合资公司，并通过跨里海多式联运国际运输走廊开展货物运输业务。

他表示，为了防止货物跨国运输物流链的中断，工业和基础设施发展部一直在积极开发替代路线和运输走廊。

哈萨克斯坦的出口货物可以通过拉脱维亚的港口，以及跨里海国际运输线进行运输作业。目前，哈方已经同阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其就围绕跨里海线路建立合资企业达成了协议。

他还表示，为了确保这一项目的顺利实施，还同新加坡的PSA International公司开展了谈判，并计划吸引Maersk、 MSC 以及 Cosco Shipping等国际集装箱运营商。

哈萨克斯坦计划向该方向增加商船队的数量，并尽可能吸引私营企业的参与。

据悉，预计在2022年全年，跨里海多式联运国际运输线路的总运输量将有可能翻一番，实现6万标箱（20呎标准货柜）的运量。哈国正计划增加从其他方向投入跨里海运输走廊的货物运输量，增幅大约在200万吨。增加的产品主要是石油、金属和煤炭等。因此货运量有望增至400万吨。。

目前，跨里海国际运输走廊拥有两个主要的运输线路，可以承担1000万吨货物的运输任务。

两条线路分别是：

1.阿克套/库里克港——巴库港——阿塞拜疆铁路线——格鲁吉亚铁路线——巴统/波季港 并通过黑海海路链接保加利亚的瓦尔纳/布尔加斯港或者罗马尼亚的康斯坦察港

2. 阿克套/库里克港——巴库港——阿塞拜疆铁路线——格鲁吉亚铁路线（巴库-第比利斯-卡尔斯方向）——土耳其在黑海和地中海沿岸港口

跨里海国际运输走廊起自中国，经哈萨克斯坦和里海水域至阿塞拜疆、格鲁吉亚，并可延至土耳其和欧洲国家。 利用该运输走廊，可将中国到欧洲的货运时间缩短2倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】