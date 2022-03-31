哈萨克斯坦与欧盟将加强合作

哈通社/努尔苏丹/3月31日--哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任蒂姆尔·苏莱曼诺夫和哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉本周对布鲁塞尔进行了工作访问。

访问期间，蒂姆尔·苏莱曼诺夫和叶尔詹·哈兹汉与欧盟贸易委员会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯、欧盟委员交通运输专员阿迪娜·瓦伦斯、欧盟农业专员 雅努什·沃伊切霍夫斯基等举行了一系列正式会晤。

在与欧盟高级官员的会谈中，双方就扩大哈萨克斯坦与欧盟在贸易、能源、交通、金融和农业等领域的合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦代表还与欧洲理事会和欧洲对外行动局的领导进行了会谈。 双方一致认为，哈萨克斯坦总统托卡耶夫2021年11月对布鲁塞尔的访问为深化哈欧在双边和多边各领域的合作提供了新动力。

期间，哈萨克斯坦代表向欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔递交了哈萨克斯坦总统关于祝贺其连任欧洲理事会主席职务的私人信函。 哈方关注到当前的国际形势，重点提出在《加强伙伴关系与合作协议》框架下扩大和进一步加强哈萨克斯坦与欧盟合作的具体措施。

具体来说，哈方代表谈到了减少和防止制裁对哈萨克斯坦经济的负面影响的必要性。 欧方表示，充分理解哈方的担忧，并愿就此问题提供最大支持。

此外，与会者对哈萨克斯坦总统发表的政治和经济改革措施表现出了浓厚兴趣。

欧盟代表表示，对托卡耶夫总统最近发表的国情咨文主要论点进行了了解，并对其给予了积极评价。在这方面，欧盟代表表示愿意通过各种文书支持这些倡议的实施。

【编译：阿依波塔】